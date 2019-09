Procesul Colectiv, la o zi după premiera documentarului ”colectiv” la Festivalul de la Veneția. De zece luni sunt audiați supraviețuitorii. Nici un cuvânt despre corupție, nici un acuzat în sală

00:10

La finalul partidei, Florin Andone, autorul golului României, ai spus: ”Nu am reușit să egalăm. Am încercat, am avut ocazii pe final. Au lot foarte valoros, jucători foarte buni. Sunt mândru de ce am făcut pe teren, am luptat până la sfârșit. Am fi meritat egalul! Tătărușanu ne-a ajutat în prima repriză, noi am încercat […] Post-ul România – Spania 1-2, toate declarațiile. ”Am avut atitudine bună”. Măcar atât apare prima dată în Libertatea.