Cluj: O şcoală cu 900 de locuri, inaugurată în cea mai mare comună din România, Floreşti

14:20

România va participa cu nu mai puţin de 15 echipaje la Campionatele Europene de canotaj Under-23, care vor avea loc sâmbătă şi duminică la Ioannina (Grecia), potrivit site-ului forului mondial de specialitate.Este demnă de remarcat prezenţa Nicoletei-Ancuţa Bodnar şi a Simonei Geanina Radiş, care au cucerit weekend-ul trecut argintul la Mondialele de seniori în proba de dublu vâsle.Nu vor lipsi nici băieţii de la patru rame, Mihăiţă Vasile Ţigănescu, Mugurel Vasile Semciuc, Ştefan Constantin Berariu şi Cosmin Pascari, medaliaţi şi ei cu argint la Mondialele din Austria.Din delegaţia României fac parte şi alţi canotori care au evoluat la Mondialele de seniori de la Linz.La ediţia de anul trecut a Europenelor Under-23, România a cucerit opt medalii de aur la Brest (Belarus), terminând pe primul loc în clasamentul pe naţiuni. Medaliile au fost cucerite la dublu vâsle feminin (Larisa Elena Roşu, Nicoleta Ancuţa Bodnar), patru rame feminin (Mădălina Hegheş, Amalia Bereş, Cristina Georgiana Popescu, Roxana Paraşcanu), patru vâsle feminin (Elena Logofătu, Georgiana Vasile, Nicoleta Paşcanu, Simona Geanina Radiş), simplu masculin (Mihai Chiruţă), dublu rame masculin (Dumitru Alexandru Ciobică, Florin Sorin Lehaci), patru plus unu masculin (Alexandru Chioşeaua, Mugurel Vasile Semciuc, Gheorghe Robert Dedu, Constantin Cristi Hîrgău, Adrian Munteanu), patru rame masculin (Mihăiţă Vasile Ţigănescu, Cosmin Pascari, Ştefan Constantin Berariu, Ciprian Huc), opt plus unu masculin (Andrei Alexandru Tănasă, Marian Cireaşă, Alexandru Chioşeaua, Nicu Iulian Chelaru, Bogdan Sabin Baitoc, Mugurel Vasile Semciuc, Gheorghe Robert Dedu, Constantin Cristi Hîrgău, Adrian Munteanu).Componenţa delegaţiei României pentru ediţia de la Ioannina:FEMININpatru rame plus cârmaci: Ioana-Irina Acsinte, Raluca-Georgiana Dinulescu, Andreea Popa, Georgiana-Simona Tătaru, Victoria-Ştefania Petreanu;simplu: Elena-Iuliana Mihai;simplu: Alina-Maria Baleţchi;dublu rame: Adriana Ailincăi, Maria Tivodariu;dublu vâsle: Nicoleta-Ancuţa Bodnar, Simona Geanina Radiş;patru rame: Mădălina-Gabriela Caşu, Amalia Bereş, Maria-Magdalena Rusu, Roxana-Iuliana Anghel;patru vâsle: Larisa Elena Roşu, Elena Logofătu, Nicoleta Paşcanu, Tabita Mafteiopt rame plus cârmaci: Mădălina Hegheş, Roxana Paraşcanu, Andrea-Ioana Budeanu, Amalia Bereş, Mădălina-Gabriela Caşu, Dumitriţa Juncănariu, Maria-Magdalena Rusu, Roxana-Iuliana Anghel, Victoria-Ştefania Petreanu;MASCULINpatru rame plus cârmaci: Andrei-Alexandru Tănasă, Alexandru-Laurenţiu Danciu, Alexandru Matinca, Ciprian Huc, Adrian Munteanu;simplu: Mihai Chiruţă;dublu rame: Dumitru-Alexandru Ciobică, Florin-Sorin Lehaci;dublu vâsle: David-Cătălin Hălmăgian, Ciprian Tudosă;patru rame: Mihăiţă-Vasile Ţigănescu, Mugurel Vasile Semciuc, Ştefan-Constantin Berariu, Cosmin Pascari;patru vâsle: Florin-Bogdan Horodişteanu, Andrei-Sebastian Cornea, Sebastian-Constantin Cîrstea, Cristian-Ionuţ Cojocaru;opt rame plus cârmaci: Dumitru-Valentin Bucur, Dorin Simion, Florin Ceobanu, Marian Cireaşă, Andrei Lungu, Denis Nichitean, Bogdan-Sabin Baitoc, Constantin-Cristi Hîrgău, Adrian Munteanu.AGERPRES (AS-autor: Mihai Ţenea, editor: Vlad Constantinescu, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: 2019 European Rowing Under 23 Championships Ioannina/Facebook