Suspiciuni de fraudă în alegerile USR de la Iași. Sunt vizate 516 adrese de email în filiala de unde a candidat Costette Chichirău

Debut în forță la US Open pentru Bianca Andreescu, 19 ani. Sportiva canadiană de origine română a reușit calificarea în ultimul act la Flushing Meadows, prima finală de Mare Șlem a carierei. La prima participare pe tabloul principal la turneul de tenis de la New York, Bianca Andreescu (15 WTA) a făcut senzație, ajungând să […]