Maria Dragomiroiu, pe mâna medicilor esteticieni: “Am fost la un medic foarte cunoscut din București si mi-am făcut o…”

O tânără din Sălaj a vrut să-şi vândă bebeluşul cu 15.000 de lei, bani oferiți de un bărbat de 54 de ani din Cluj. Cei doi au fost prinși și acum sunt cercetați. Potrivit DIICOT, o tânără de 20 de ani din Sălaj a născut în iulie 2019 un copil la Spitalul Orăşenesc Huedin și […] The post O tânără din Sălaj a vrut să-şi vândă bebeluşul cu 15.000 de lei appeared first on Cancan.ro.