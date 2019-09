Strugurii – top 20 de beneficii pentru sănătate

19:20

Bianca Andreescu are un 2019 excețional. A încheiat 2018 în zona obscură a clasamentului WTA, a câștigat Indian Wells, Rogers Cup, iar mâine seară o înfruntă pe Serena Williams în finala US Open. Canadianca în vârstă de 19 ani, care are origini românești, a câștigat anul acesta peste 3 milioane de dolari din premii, iar […]