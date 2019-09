Squash: Favoriţii vor juca finalele Campionatului European de la Bucureşti

20:00

Ordinul care prevede repartizarea automată a absolvenţilor cu note sub 5 la Evaluarea Naţională în învăţământul profesional le oferă copiilor şansa de a învăţa o meserie, fără a le bloca accesul la continuarea studiilor teoretice, precizează Ministerul Educaţiei Naţionale."Este regretabil faptul că în aceste zile au fost lansate în spaţiul public opinii politice care tind să inducă în eroare şi să genereze panică în rândul elevilor şi părinţilor cu privire la opţiunile tinerilor în procesul de educare. Măsura luată de MEN oferă un drum mai bun în viaţă elevilor aflaţi la final de gimnaziu. Ea a fost concepută tocmai pentru a le oferi acestora o şansă în plus de a învăţa o meserie, urmând ca apoi să îşi suplimenteze pregătirea, în funcţie de evoluţia propriilor competenţe, inclusiv prin studii teoretice şi prin susţinerea examenului naţional de Bacalaureat. Aşadar, niciun elev nu va avea viitorul blocat", se arată într-un comunicat al MEN transmis, vineri, AGERPRES.Conform aceleiaşi surse, din datele centralizate la nivelul ministerului reiese că absolvenţii de clasa a VIII-a cu media de admitere sub 5, care au fost repartizaţi la licee cu profiluri teoretice, au promovat în proporţie foarte mică examenul naţional de Bacalaureat, situaţie în care au posibilităţi limitate de a intra pe piaţa muncii sau de a-şi continua studiile.MEN mai precizează, referitor la cadrele didactice care au obţinut note sub 5 la concursul de titularizare din acest an, că acestea nu au fost nici repartizate şi nici încadrate pe post. Ele pot participa la concursul de suplinire organizat de inspectoratele şcolare judeţene pentru posturile rămase vacante, însă trebuie să obţină cel puţin nota 5 la acest concurs pentru a fi angajate."Scopul Ministerului Educaţiei Naţionale este să susţină creşterea standardelor în educaţie şi stabilirea traseelor educaţionale optime pentru elevi. De aceea, facem un apel către clasa politică să dea dovadă de mai multă responsabilitate şi să nu interpreteze în cheie electorală măsuri atât de importante pentru viitorul elevilor! Sperăm, totodată, că obiectivul politicienilor care critică ordinul de ministru sus-menţionat nu este cel de a încuraja mediocritatea şi lipsa de performanţă şcolară şi suntem, ca întotdeauna, deschişi unor propuneri realiste şi constructive", se mai menţionează în comunicatul MEN.Administraţia Prezidenţială a criticat vineri, într-un comunicat, ordinul de ministru privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat."Cea mai recentă măsură luată de ministrul interimar al Educaţiei Naţionale cu privire la admiterea în licee, pentru anul şcolar 2020 - 2021, este nu doar îngrijorătoare, ci şi extrem de nocivă pentru întreg sistemul de învăţământ. Ordinul emis ieri, care prevede repartizarea automată a elevilor cu note sub 5 la Evaluarea Naţională în învăţământul profesional, este un demers mai degrabă segregaţionist, care nu ţine cont de individualitatea fiecărui elev. Măsura, luată din nou pe genunchi, ignoră faptul că Evaluarea Naţională nu este un test de aptitudini şi nu reflectă nici competenţele specifice fiecărui copil, nici preferinţele individuale pentru o carieră ulterioară", se arată în comunicatul Administraţiei Prezidenţiale.Ordinul 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021 a fost publicat joi în Monitorul Oficial. Conform acestui ordin, semnat de ministrul interimar al Educaţiei, Daniel Breaz, numai elevii care au susţinut Evaluarea Naţională şi au obţinut o medie de minimum 5 vor putea participa la repartizarea în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021. AGERPRES/(AS - autor: George Onea, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Adrian Dădârlat)