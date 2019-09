Raed Arafat, anunț de ultimă oră despre 112

13:30

Un caz absolut șocant a ieșit la iveală în Oradea! Un medic rezident de la Secţia de Chirurgie a Spitalului Judeţean a ajuns în atenţia procurorilor, după ce cadavrul bebeluşului pe care l-a născut în secret acum patru ani a fost descoperit în curtea unei case abandonate, ce aparține părinților săi. Apropiaţii spun acum că […] The post Revoltător! O doctoriţă rezidentă din Oradea şi-a îngropat copilul nou-născut appeared first on Cancan.ro.