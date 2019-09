La aproape trei luni de la divorț, What’s Up și-a asumat noua relație: ”De o lună simt că mi-am găsit jumătatea”

13:40

Felix Bănilă, procurorul șef DIICOT, a anunțat astăzi într-o conferință de presă faptul că Gheorghe Dincă a fost pus sub urmărire penală și pentru două violuri. (Citește și: Soția lui Gheorghe Dincă, cercetată pentru complicitate la omor) „Ca urmare a declarațiilor luate, s-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de viol, […]