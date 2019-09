Viața Alinei Pușcaș după ce a devenit mamă pentru a treia oară. „E un haos”

11:10

Rubrica Libertatea “Cine e tare și cine nu” punctează personajele care, în zilele anterioare, ne-au încântat sau ne-au dezamăgit. HOT Vlad Dascălu, ciclist La 21 de ani, Vlad și-a îndeplinit deja toate visurile pe care le poate avea un sportiv. El a devenit, în premieră pentru România, campion mondial la Mountain Bike XCO, categoria Under […] Post-ul WHO’S HOT WHO’S NOT | Premiera de aur a lui Vlad Dascălu vs ignoranța jignitoare a Ramonei Bruynseels apare prima dată în Libertatea.