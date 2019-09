Treci pe lângă el și nu-l mai recunoști! Cum arată acum, la 15 ani, fiul Mihaelei Rădulescu

18:20

Claudiu Lascoschi, avocatul lui Gheorghe Dincă, a mărturisit că Gheorghe Dincă regretă foarte mult ceea ce a făcut și și-ar dori să dea timpul înapoi. "Cu cât trece timpul mai mult, cu atât o să aibă mai multe remuşcări. Regretă foarte mult ceea ce a făcut. Îi pare foarte rău că nu poate să întoarcă […]