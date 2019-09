Mii de români şi-au scos adeverinţe de integritate comportamentală în ultimele două luni

09:40

Luna trecută, actriţa, care a apărut ca Bond Girl în filmul „Lumea nu e de ajuns/ The World is Not Enough" (1999), a depus la Curtea Supremă din Los Angeles o plângere, cerându-i judecătorului să îi impună fostului ei soţ să plătească pensia alimentară pentru fiicele lor, Sam şi Lola. Denise Richards l-a acuzat pe actorul american că alege să ducă "o viaţă extravantă", neglijându-şi copiii. În documentele depuse în instanţă, actriţa l-a acuzat pe Charlie Sheen că îşi transferă banii în diferite...