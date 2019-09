Fiica unui fost fotbalist celebru din România, condamnată la închisoare cu suspendare

19:30

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a început urmărirea penală în cazul unei femei, medic rezident la un spital din Oradea, acuzată că și-ar fi ucis fiica în vârstă de o lună în urmă cu patru ani și i-a îngropat cadavrul. Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, Maria Cotrău, a declarat, […] The post Caz șocant în Oradea! O femeie de 31 de ani, medic rezident, și-ar fi omorât fiica în vârstă de o lună appeared first on Cancan.ro.