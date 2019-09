Pedofil din Reșița, condamnat la opt ani de închisoare. A fost prins în pat cu un băiat căruia îi promisese că-l va face „bărbat între bărbați”

12:10

Frumoasă și, de ceva vreme liberă, Ioana Ginghină are mulți admiratori. Iar unul dintre aceștia este primul ei soț. Daniel Tudorică, actor și el, se pare că n-a putut s-o uite, cu toate că și-a refăcut viața alături de altă femeie. Ioana Ginghină, acum în vârstă de aproape 42 de ani (pe 21 septembrie îi […] Post-ul Ioana Ginghină și Daniel Tudorică, primul ei soț, sunt colegi, dar nu se salută! Bărbatul a sperat s-o recâștige, după divorț apare prima dată în Libertatea.