Cum arată soția uriașului Ghiță Mureșan! Lumea rămâne șocată când o vede pe stradă

Fiica unui fost fotbalist a fost condamnată la închisoare cu suspendare după ce a bătut un copil. Magistrații Curții de Apel Timișoara au decis, vineri, ca Romina Rotariu, fiica fostului fotbalist Iosif Rotariu, să fie condamnată, pentru purtare abuzivă și rele tratamente aplicate minorului, la doi ani și opt luni de închisoare, cu suspendare. Decizia […]