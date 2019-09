Surpriză: ce s-a întâmplat cu bărbatul în alb care a coordonat jandarmii la protestul din 10 august

21:50

Interogatoriul în cazul Caracal, a fost oprit, vineri, după ce Gheorghe Dincă a acuzat dureri de inimă. Claudiu Lascoschi a mărturisit că Gheorghe Dincă regretă foarte mult ceea ce a făcut și și-ar dori să dea timpul înapoi. În timpul audierii, lui Gheorghe Dincă i s-a făcut rău. Procurorii şi poliţiştii de la Inspectoratul General […] The post Lui Gheorghe Dincă i s-a făcut rău în timpul audierilor. A acuzat dureri de inimă appeared first on Cancan.ro.