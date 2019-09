„Cel mai calm om din lume” bea bere, fumează şi se uită pe telefon în timpul unui jaf armat - VIDEO

12:40

Cele două unităţi şcolare din Craiova care nu se vor deschide în acest an şcolar aveau grupurile sanitare în curte şi nu aveau apă curentă. În acest an, Şcoala Popoveni a primit finanţare de la Primăria Craiova pentru modernizare şi extindere, astfel încât toaletele să fie construite în interior. Clădirea are acum pereţii decopertaţi şi este fără acoperiş. „A fost consolidată clădirea. S-a turnat şi fundaţia pentru extindere şi acum se lucrează şi la acoperiş. Contractul este până anul viitor în...