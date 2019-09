Republica Moldova: Dodon l-a informat pe Putin, la Moscova, despre rezultatele recentei vizite la Bruxelles

14:40

Ministrul interimar al Educaţiei, Daniel Breaz, a declarat sâmbătă, la Alba Iulia, că impunerea unui prag, respectiv minimum media 5, pentru accederea la liceu reprezintă "un lucru benefic" pentru învăţământul românesc, susţinând, totodată, că preşedintele Klaus Iohannis s-ar afla în "totală necunoştinţă de cauză" atunci când spune că nu ar fi trataţi în mod egal toţi elevii."Va fi acea notă de 5 care va fi, practic, pragul de a accede în liceu, o notă care se calculează ca fiind 80% din nota obţinută la Evaluarea Naţională, plus 20% din media globală a claselor V - VIII. Toate aceste lucruri au fost agreate în discuţiile cu sindicatele, cu patronatele, cu elevii, comitetele de părinţi. Am avut în discuţiile respective majoritate covârşitoare. De fapt, practic, în afară de două păreri ale aceleiaşi confederaţii a elevilor, Consiliul Naţional al Elevilor, care era de acord cu această notă 5, dar a invocat dacă există în momentul de faţă dotarea necesară şi dacă avem pregătită infrastructura pentru şcolile profesionale. Da, o avem pregătită. În rest, toţi cei prezenţi la discuţii au fost de acord că un prag impus pentru a accede în liceu este neapărat necesar", a susţinut, într-o conferinţă de presă, ministrul interimar al Educaţiei.Daniel Breaz consideră că repartizarea automată a elevilor cu note sub 5 la Evaluarea Naţională în învăţământul profesional "este un lucru benefic pentru învăţământul românesc" şi acest lucru nu înseamnă că, dacă un elev a obţinut o notă sub 5, nu va putea să se dezvolte şi din punct de vedere al educaţiei."Da, va merge la o şcoală profesională, va avea o meserie, iar după terminarea acelei şcoli profesionale poate să continue într-un liceu, poate să îşi obţină o diplomă de Bacalaureat, poate să urmeze cursurile unei facultăţi, poate să urmeze masterate, doctorate şi să se dezvolte şi din punct de vedere educaţional. Nu înseamnă că, dacă ai luat o notă sub 5, eşti practic obligat să faci doar şcoala profesională. Avem atâtea cereri de pe piaţa muncii. Am fost criticaţi în ultimii ani că nu contribuim la dezvoltarea şcolilor profesionale, că nu pregătim meseriaşi în diverse tipuri sau diverse meserii", a spus Breaz.Ministrul subliniază că trebuie să existe prag de accedere, aşa cum este media de minimum 5 la fiecare materie şi minimum 6 media la Bacalaureat sau la finalizarea studiilor de licenţă şi de masterat."S-a trezit, aici, şeful statului să spună că nu tratăm într-un mod egal elevii. Ba, tocmai. Examenele şi subiectele - şi îl atenţionez aici, că a fost profesor de fizică, nu ştiu de când nu a mai predat şi de când nu mai are legătură cu învăţământul - îl asigur că fiecare dintre elevii participanţi la Evaluarea Naţională au pe bancă acelaşi subiecte, fiecare beneficiază de aceeaşi curriculă şi nu există discriminare", a declarat el.Daniel Breaz a adăugat că, dacă s-ar merge "după gândirea" lui Iohannis, s-ar scoate şi media la Bacalaureat, şi media la admitere în facultate, şi toate mediile de absolvire.El a mai spus şi că i se pare "absolut incredibil" faptul că cei de la Consiliul Naţional al Elevilor din Constanţa au acţionat în judecată Ministerul Educaţiei pentru anularea acestui ordin, în condiţiile în care, a susţinut ministrul, ar fi fost de acord în Grupul de Dialog Social cu nota 5. "Păi, ce facem? Astăzi susţinem 5 şi mâine atacăm că nu mai e bun? (...) Văd că aici domnul preşedinte al României încurajează practic toate aceste lucruri, în totală necunoştinţă de cauză, trezindu-se după aproape cinci ani de hibernare", a susţinut ministrul Breaz.Ordinul 4948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021 a fost publicat joi în Monitorul Oficial. Conform acestui ordin, semnat de ministrul interimar al Educaţiei, Daniel Breaz, numai elevii care au susţinut Evaluarea Naţională şi au obţinut o medie de minimum 5 vor putea participa la repartizarea în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021.Administraţia Prezidenţială a susţinut vineri că Ordinul care prevede repartizarea automată a elevilor cu note sub 5 la Evaluarea Naţională în învăţământul profesional reprezintă un demers mai degrabă segregaţionist, care nu ţine cont de individualitatea fiecărui elev."Guvernarea PSD continuă să facă experimente cu efecte grave asupra educaţiei copiilor din România. Cea mai recentă măsură luată de ministrul interimar al Educaţiei Naţionale cu privire la admiterea în licee, pentru anul şcolar 2020 - 2021, este nu doar îngrijorătoare, ci şi extrem de nocivă pentru întreg sistemul de învăţământ. Ordinul emis ieri, care prevede repartizarea automată a elevilor cu note sub 5 la Evaluarea Naţională în învăţământul profesional, este un demers mai degrabă segregaţionist, care nu ţine cont de individualitatea fiecărui elev. Măsura, luată din nou pe genunchi, ignoră faptul că Evaluarea Naţională nu este un test de aptitudini şi nu reflectă nici competenţele specifice fiecărui copil, nici preferinţele individuale pentru o carieră ulterioară. În loc să crească atractivitatea şi calitatea învăţământului profesional, acest Guvern, care suferă de reformită cronică, încearcă să ascundă sub preş problema promovării slabe la examenele naţionale", precizează sursa citată. AGERPRES/(AS - autor: Marinela Brumar, editor: Andreea Rotaru, editor online: Adrian Dãdârlat)