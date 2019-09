Ancheta din Caracal se extinde și în Italia: ”Autoritățile caută bunurile și conturile familiei Dincă”

13:40

Iubitul artistei, Alin, care a fost victima unei răzbunări, a murit în urma complicațiilor care au apărut din cauza arsurilor. Oana Radu este în stare de șoc, mai ales că a făcut tot posibilul în ultima vreme să găsească donatori de sânge pentru el. “Iubitul meu a pierdut astăzi lupta cu viața! Vă mulțumim tuturor […] The post Iubitul Oanei Radu A MURIT! Mesajul postat de vedeta Pro TV appeared first on Cancan.ro.