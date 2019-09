Handbal feminin: Campioana SCM Râmnicu Vâlcea a câştigat clar în deplasare, în Liga Naţională

21:20

Purtătorul de cuvânt al UDMR, Hegedus Csilla, a afirmat, sâmbătă, cu privire la declaraţia preşedintelui USR, Dan Barna, care a spus că România ar trebui să depăşească acest "clivaj etnic" în care fiecare votează cu etnia lui, că această problemă ar trebui rezolvată, nu depăşită, spunând despre Barna că "se comportă ca un copil mic"."Astăzi (sâmbătă n.r.), la Târgu Mureş, Dan Barna a declarat că chestiunea etnică trebuie depăşită. Nu credem că trebuie depăşită, trebuie rezolvată şi noi acest lucru ne propunem şi pentru acest lucru lucrăm de ani de zile. Se comportă ca un copil mic, se comportă ca cineva cine îşi închide ochii şi pur şi simplu nu vrea să vadă problemele. Eu am o singură întrebare: ce a făcut el în ultimii ani ca această problemă să fie rezolvată, încă o dată, şi nu depăşită?", subliniazaă Hegedus Csilla, într-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook.Preşedintele USR, Dan Barna, a declarat sâmbătă, la Târgu Mureş, că România ar trebui să depăşească acest "clivaj etnic" în care fiecare votează cu etnia lui şi că, într-o Românie civilizată, modernă şi educată, chestiunea etnică nu ar mai trebui să fie de actualitate."Acesta este exemplul pe care USR îl dă, avem şi români, şi maghiari într-o perfectă şi normală colaborare. Cred că România ar trebui să depăşească acest clivaj etnic în care fiecare votează cu etnia lui. Pentru că, în realitate, România este un stat european, un stat deschis, este un stat în care cetăţenia e mai mult decât apartenenţa la o minoritate sau alta, este un element de a fi european într-o ţară europeană. Şi atunci eu am o aşteptare, USR dă acest exemplu, am avut la conducerea partidului şi avem în continuare vicepreşedinte de naţionalitate maghiară, lucrurile acestea nu există. Această temă trebuie depăşită, tinerele generaţii şi noile generaţii dau acest exemplu şi încurajez în continuare, fiind aici, în Târgu Mureş, şi pe maghiari, şi pe români să vină în USR, să vină în PLUS, pentru că de fapt trebuie să salvăm şi să reparăm România. Într-o Românie civilizată, într-o Românie modernă, educată, (...) chestiunea etnică trebuie depăşită şi eu consider că nu ar mai trebui să fie de actualitate", a susţinut Dan Barna. AGERPRES / (AS - autor: Oana Popescu, editor: Marius Frăţilă, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) Kelemen Hunor Oficial/Facebook.com