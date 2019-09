Bianca Andreescu a învins-o pe Serena Williams în finala US Open și a câștigat primul său Grand Slam

14:00

Cântăreața Oana Radu trece prin momente cumplite. Doctorii au anunțat-o că iubitul ei, Alin, a murit după două săptămâni de chin, în care au încercat să-i salveze viața. El a fost victima unei răzbunări crunte, după ce un vecin l-a incendiat chiar pe scara blocului. Anunțul trist a fost făcut de Oana Radu, pe contul […] The post Iubitul Oanei Radu a murit. Cine este bărbatul care l-a incendiat pe Alin: “Spunea că este Satana” appeared first on Cancan.ro.