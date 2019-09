DOCUMENTAR: Cântăreaţa şi compozitoarea Pink (Alecia Beth Moore) împlineşte 40 de ani

Cântăreaţă, compozitoare şi ocazional actriţă, Alecia Beth Moore, cunoscută sub numele de scenă Pink (uneori scris P!nk), s-a născut la 8 septembrie 1979, în Doylestown, Pennsylvania.De la debutul său în 2000, Pink a lansat şapte albume, a vândut peste 40 de milioane de copii, 65 de milioane de single-uri, peste 1 milion de DVD-uri la nivel mondial şi a avut 14 hituri în top 10 din Billboard Hot 100, patru dintre ele ajungând nr. 1. Printre multele premii pe care le-a primit, se numără: trei Premii Grammy, trei Premii Billboard Music, şase premii MTV Video Music, două premii People's Choice, notează pagina sa oficială de Facebook.Părinţii săi au divorţat înainte ca ea să împlinească 10 ani şi şi-a găsit refugiu în muzică. La 14 ani, Pink a început să-şi scrie propriile versuri. A frecventat liceul Central Bucks West High din oraşul natal. În aceeaşi perioadă, s-a alăturat primei sale formaţii, numită Middleground, care însă nu a devenit cunoscută decât pe plan local, potrivit www.biography.com.Observându-i talentul nativ, un director de la MCA i-a cerut să meargă la o audiţie pentru grupul R&B Basic Instinct. În ciuda timpului petrecut în studio, grupul s-a destrămat după doar doi ani. A urmat colaborarea cu o altă trupă R&B, numită Choice, care s-a încheiat rapid în 1998. Pentru Pink, însă, niciuna dintre experienţe nu a fost un dezastru. Şi-a luat numele de scenă Pink după personajul ''Mr. Pink'' din filmul ''Reservoir Dogs'' al lui Quentin Tarantino şi a început să înregistreze primul ei album solo, ''Can't Take Me Home''. În 2000, şi-a făcut debutul în forţă cu albumul ''Can't Take Me home'', recompensat cu un dublu disc de platină în SUA (două milioane de exemplare vândute). "Most Girls", "You Make Me Sick" şi "There You Go'' au ajuns hituri în Top 10.Anul următor a colaborat cu Christina Aguilera, Mya şi Lil' Kim şi au realizat un remake după melodia ''Lady Marmalade'' a lui Patti LaBelle, hitul devenind coloana sonoră a filmului ''Moulin Rouge!''. Ajutată foarte mult de videoclip melodia a devenit extrem de populară pe canalele muzicale, câştigând un MTV Video Music Award pentru videoclipul anului. De asemenea, cântecul i-a adus lui Pink primul Premiul Grammy pentru cea mai bună colaborare vocală de muzică pop.În acelaşi an a lansat un nou single ''Get the Party Started'', care a ajuns în Top 5. A fost momentul perfect pentru lansarea celui de-al doilea album, ''M!ssundaztood'', un album cu mult sunet rock, care s-a vândut în peste 10 milioane de copii în întreaga lume. Pink susţine un concert în cadrul ''Beautiful Trauma World Tour 2019'', 7 august 2019, Horsens, Danemarca.Foto: (c) Michael DrostHansen/EPAAlbumul cu numărul trei, ''Try This'' a fost lansat în 2003. Cu şi mai mult rock, single-ul extras de pe album a fost ''Trouble'' pentru care artista a primit un Grammy pentru cea mai bună interpretare vocală feminină de muzică rock.În 2006, Pink a lansat albumul ''Im Not Dead'', single-ul ''Stupid Girls'' ajungând nr. 1. A urmat în 2010, un album de compilaţie ''Greatest Hits... So Far!'', de pe care au fost lansate mai multe melodii. Doi ani mai târziu, cel de-al şaselea album de studio ''The Truth About Love'', a ajuns în Billboard 200 cu mai multe single-uri de Top 10. Turneul care a urmat a devenit cel de-al treilea turneu cel mai mare în 2013, generând aproape 148 milioane de dolari în vânzări de bilete.În septembrie 2013, Pink a fost desemnată Femeia Anului 2013 de revista Billboard, după ce artista americană a reuşit să ajungă pentru prima oară pe primul loc în topul Billboard al albumelor, potrivit www.bestmusic.ro.În 2013, a fost distribuită în filmul ''Thanks for Sharing'', în care a jucat alături Mark Ruffalo şi Gwyneth Paltrow. De asemenea, şi-a făcut timp să exploreze o latură a muzicii folk, lansând un prim album, ''Rose Ave.'', împreună cu muzicianul Dallas Green, sub numele de trupă ''You + Me''. A urmat înregistrarea unor versiuni pentru filme şi televiziune, a melodiilor ''Lucy in the Sky with Diamonds'' a celor de la Beatles pentru serialul muzical animat ''Beat Bugs'' (2016) şi ''White Rabbit'' pentru ''Through the Looking Glass'' (2016) al lui Tim Burton.Pink a lansat, în august 2017, un nou single, ''What About Us'', extras de pe cel de-al şaptelea album de studio ''Beautiful Trauma'' (2017), care a ajuns cel mai sus în Billboard 200.În ianuarie 2018, a cântat la ceremonia decernării premiilor Grammy, iar câteva zile mai târziu a cântat imnul naţional al SUA la Super Bowl LII. Pink susţine un concert în cadrul 'Beautiful Trauma Tour' pe Letzigrund Stadium, 30 iulie 2019, Zurich, Elveţia.Foto: (c) Ennio Leanza/EPA''Hurts 2B Human'' este cel de-al optulea album de studio al cântăreţei şi a fost lansat la 26 aprilie 2019.La 5 februarie 2019, Pink a inaugurat steaua care i-a fost dedicată pe celebrul bulevard "Walk of Fame" din Hollywood, artista fiind recompensată la categoria "înregistrări muzicale". La 20 februarie 2019, Pink s-a numărat printre artiştii care au cântat pe scena Brit Awards, la Arena O2 din Londra. Cântăreaţa americană a fost prima artistă internaţională recompensată în cadrul galei cu premiul pentru ''contribuţia remarcabilă'' la industria muzicală.Primul turneu al lui Pink a fost ''Party Tour'' (2002), urmat de ''Try This Tour'' (2004) şi ''I'm Not Dead Tour'' (2006-2007). Au urmat ''Funhouse Tour'' (2009), ''The Funhouse Summer Carnival'' (2010), ''The Truth About Love Tour'' (2013-2014), iar cel mai recent a fost ''Beautiful Trauma World Tour'' (2018-2019). A scris cântece în colaborare pentru cel de-al 25-lea album al artistei Cher ''Closer to the Truth'' (''I walk alone'' şi ''Lie to Me''), lansat în 2013, dar şi pentru Celine Dion, melodia ''Recovering'' fiind lansată în 2016, conform www.today.com şi www.biography.com.În viaţa particulară, povestea ei de dragoste cu pilotul de motocross Carey Hart n-a fost prea lină. Cei doi s-au cunoscut în 2001, la jocurile X în Philadelphia. S-au căsătorit în Costa Rica, pe 7 ianuarie 2006. În 2009, cuplul recunoştea că luptă pentru a salva relaţia, iar în februarie 2010, Pink a dezvăluit într-un interviu acordat lui Oprah Winfrey, că ea şi soţul său s-au împăcat. În 2011, s-a născut primul lor copil, o fată, Willow Sage. În decembrie 2016, s-a născut al doilea copil al cuplului, un băiat, Jameson Moon. Cântăreaţa Pink pe scena Festivalului Internaţional Cerbul de Aur, editia 2004.Foto: (c) Paul Buciuta/AGERPRES FOTOPink s-a numărat printre mulţii artişti străini care au susţinut recitaluri pe scena Festivalului Internaţional Cerbul de Aur de la Braşov. Cântăreaţa americană a participat la ediţia din 2004 a festivalului. Cântăreaţa Pink pe scena Festivalului Internaţional Cerbul de Aur, editia 2004.Foto: (c) Paul Buciuta/AGERPRES FOTOÎn ciuda imaginii create de fată dură, Pink şi-a dezvăluit partea mai sensibilă a sa, susţinând mai multe organizaţii şi fundaţii de caritate. Este o devotată luptătoare pentru drepturile animalelor. AGERPRES/(Documentare - Irina Andreea Cristea; editor: Cerasela Bădiţă, editor online: Alexandru Cojocaru)

