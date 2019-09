Mario Iorgulescu, accident rutier pe litoral cu un Aston Martin DBS. Imagini dramatice de la faţa locului

15:00

Au apărut noi detalii din cadrul audierii lui Gheorghe Dincă. Avocatul care reprezeintă familia Luziei susține că un detaliu pe care procuroruld e caz încerca să-l afle l-a scos din minți pe monstrul din Caracal. Potrivit avocatului, procurorul de caz care l-a intervievat pe Dincă a încercat să insinueze că parfumul pe care l-ar fi