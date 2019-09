De necrezut: Doar 12 elevi vor învăţa într-o şcoală reabilitată cu 500.000 de lei. Cauzele pentru care sălile vor rămâne goale

21:20

Imaginile au apărut pe contul de Instagram al lui Ratajkowski. Vestimentaţia este marca Inamorata Woman, o colecţie cofondată chiar de către modelul de 28 de ani. Ţinuta a fost primită cu entuziasm de către utilizatorii de pe Instagram, unde modelul are peste 24 de milioane de urmăritori. „Pe mine nu ar arăta atât de bine”, a comentat cineva. „Ador combinaţia de negru şi alb”, a scris o utilizatoare. Kicked off fashion week in @inamoratawoman, of course. @splashnews Sep 5, 2019 at 11:53am PDT...