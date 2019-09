Milionarul Dan Cămârzan, scos din închisoare, după aproape patru luni de când și-a ucis bunica

17:20

Eveniment grandios la Cluj! Rareș Bogdan își botează azi fetița, pe micuța Jacqueline! CANCAN.RO, SITE-UL NUMĂRUL 1 DIN ROMÂNIA, are imagini exclusive de la Biserica Catolică Sfântul Petru din Cluj. La sfârșitul lunii iunie, Rareș Bogdan a devenit tătic pentru a doua oară. Florina, soția lui, a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, care […] The post Eveniment grandios la Cluj! Rareș Bogdan își botează azi fetița! appeared first on Cancan.ro.