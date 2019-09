BREAKING NEWS Fiul lui Gino Iorgulescu a provocat un accident oribil, soldat cu un mort, fiind la rându-i grav rănit | GALERIE FOTO de la locul tragediei

02:40

Bianca Andreescu a câştigat ediţia 2019 a turneului de la US Open, devenind, cumulat pe cele două probe - feminin şi masculin - a 52-a persoană care triumfă la simplu la New York. "E atât de greu de descris în cuvinte. Sunt atât de recunoscătoare. Am muncit atât de mult. Anul acesta a fost ca un vis devenit realitate", a spus Bianca Andreescu la ceremonia de premiere. "Era de aşteptat ca Serena să revină (n.r. - în setul doi), mingile zburau în toate direcţiile, a servit dintr-o dată mult mai bi...