Un șofer băut a intrat într-o casă din Arad și a ucis o femeie. Doi copii au fost răniți

11:10

După ce-a lăsat România pentru Israel, devenind una dintre vedetele Israeli Opera din Tel Aviv, soprana Dika Mircea și-a schimbat din nou domiciliul. Mutată la New York, unde a renăscut artistic sub numele de Dika Philosoph, cântăreața speră să ajungă pe Broadway, la Metropolitan Opera. “E un nou început din viața mea personală și profesională. […] Post-ul Frumoasa soprană Dika Mircea s-a mutat la New York și și-a schimbat numele în Dika Philosoph. “Ținta mea e Metropolitan Opera” apare prima dată în Libertatea.