Mario Iorgulescu, fiul preşedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost rănit grav într-un accident la ieşirea din Bucureşti / Medic: E intubat şi ventilat mecanic / Un alt şofer a murit

„Felicitări, Bianca Andreescu! Ai scris istorie şi ai făcut o ţară foarte mândră", a transmis Justin Trudeau, pe Twitter. Congratulations @Bandreescu_! You’ve made history and made a whole country very proud. #SheTheNorth https://t.co/W98v1lUN9o — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 7, 2019 Jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu a câştigat, la 19 ani, primul său titlu de Grand Slam din carieră, după ce a învins-o în finala turneului de tenis US Open pe sextupla campio...