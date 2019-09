Puteţi să naturalizaţi toate chinezoaicele din lume, dar campioanele Europei suntem tot noi! România a învins Portugalia în finala de la Nantes, scor 3-0, şi îşi păstrează titlul continental | VIDEO

România - Portugalia 3-0 în finala Europeanului din Nantes. Elevele lui Viorel Filimon îşi păstrează aurul continental la finele unei dispute în care antrenorul a gândit perfect foaia, iar fetele au jucat minunat în vacarmul galeriei conduse de preşedintele FRTM, Cristi Romanescu, NO WORDS...#ITTFEuros2019 CHAMPIONS#Romania defended their title in #Nantes#DreamTeampic.twitter.com/EnYACFAtA6 — ETTU (@ETTU_TTennis) September 8, 2019 15:46 Leila are o tresărire...

