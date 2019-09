Prima poză cu gemenele lui Cristi Borcea. Cât de mari au crescut fetele!

08:00

Jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu (19 ani), locul 15 WTA, a câștigat, duminică, trofeul de la US Open, după ce a învins-o dramatic în finală pe mult mai titrata Serena Williams, sextuplă campioană la Flushing Meadows, scor 6-3, 7-5. Jucătoarea canadiană de origine română a câștigat partida cu americanca Serena Williams, impunându-se într-o […] The post Bianca Andreescu a învins-o pe Serena Williams în finala US Open și a câștigat primul său Grand Slam appeared first on Cancan.ro.