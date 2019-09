Iurişniţi: USR solicită anularea deciziei ca elevii cu nota sub 5 la evaluarea naţională să meargă în şcoli profesionale

14:30

Canadianca de origine română Bianca Andreescu a câştigat la 19 ani primul său Grand Slam din carieră, la US Open, şi a declarat că se simte în al nouălea cer după victoria din finala cu Serena Williams (6-3, 7-5).Andreescu, 15 WTA înainte de US Open, a pierdut doar două seturi la Flushing Meadows şi a confirmat că este una din jucătoarele pe val după succesele de la Indian Wells şi Toronto.''Cred că nu am mai pierdut vreun meci din luna martie, aşa că încrederea mea este foarte mare acum. Sunt recunoscătoare pentru rezultatul de acum, pentru că vor urma săptămână în care voi pierde. Aşa că acum sunt în al nouălea cer'', a declarat Bianca AndrescuBianca a explicat apoi că stilul ei de joc incomodează multe jucătoare din circuitul WTA: ''când îmi fac jocul, cred că nimănui nu-i place pentru că joc foarte diferit faţă de celelalte jucătoare din circuit. Îmi place să schimb ritmul şi întotdeauna am făcut asta şi voi încerca să îmbunătăţesc acest aspect. Îmi place senzaţia pe care o trăiesc acum. Abia aştept să văd cei voi realiza în următorii ani''.Nu cred că am fost vreodată mai calmă ca acum, nici în urmă cu un an. Uneori îmi pierd încrederea şi lucruri foarte negative îmi trec prin minte. Îmi vine să distrug racheta şi să strig la mine în timpul meciurilor'', a adăugat Andreescu cu privire la tăria ei mentală de pe teren.Bianca Andreescu, aflată la al patrulea turneu de Mare Şlem din carieră, a egalat recordul stabilit în 1990 de Monica Seles, devenind totodată prima jucătoare canadiană care câştigă un Grand Slam în era open, care a început în 1968.Serena Williams rămâne cu şase titluri câştigate la US Open.AGERPRES/(AS/autor: Teodor Ciobanu, editor online: Adrian Dãdârlat)