Volei feminin: Serbia a câştigat aurul la Campionatul European

01:00

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Cosmin Contra, a declarat, duminică seara, după victoria cu 1-0 în faţa Maltei, că a fost deranjat de ocaziile avute de adversari, el precizând că va efectua "o analiză la sânge" şi va face schimbări la următoarele partide din preliminariile EURO 2020."Vor fi schimbări după aceste două meciuri (n.r. - Spania şi Malta), analiza va fi la sânge. Deci vor fi schimbări la următoarele meciuri. Nu e bine să analizez la cald. Dar voi analiza foarte bine acest joc şi voi încerca să iau deciziile care trebuie luate. Normal ar trebui să fiu nemulţumit de jucători, dar sunt mulţumit de cele trei puncte. În calificări sunt şi momente în care joci mai puţin bine şi câştigi. Aşa că important e că ai rămas în cursa calificării. M-a deranjat că adversarii au avut ocazii, dar prima lor ocazie vine după o greşeală a noastră când nu am avut reacţie la un contraatac. În repriza a doua au venit ocaziile lor tocmai pe nervozitatea noastră de a nu putea marca al doilea gol. E clar că nu-mi convine că le-am dat prea multe posibilităţi să ne pună în dificultate, dar se întâmplă ca jucătorii să aibă o zi mai puţin fastă", a spus el.Selecţionerul a explicat scorul de doar 1-0 în partida cu Malta prin faptul că jucătorii nu au putut înscrie în debutul întâlnirii. "Nu am dat gol repede, aşa cum se întâmplase în meciul din Malta, cu toate că 20-25 de minute am avut ocazii şi chiar am marcat un gol valabil anulat pe motiv de ofsaid. E clar că o dată cu trecerea timpului jucătorii au început să devină puţin mai nervoşi, să nu aibă luciditate. Iar asta a făcut ca în anumite momente jocul să nu fie bun. Dar importante sunt cele 3 puncte. Azi am debutat doi jucători, pot spune că sunt fericit că am câştigat doi jucători, Bordeianu şi Rus. Ştefan a fost şi el la debut, a încercat să facă ce am pregătit ieri la antrenament. Mă aşteptam un pic mai mult de la Alex Chipciu pe faza de atac. Dar în general sunt mulţumit, nu pot să fiu foarte nemulţumit", a afirmat Contra."Nu cred că a fost lipsă de motivaţie, dimpotrivă, jucătorii şi-au dorit poate prea mult această victorie. Am introdus o echipă foarte tânără şi fără experienţă, care în anumite momente ar fi putut trata altfel jocul. Dar e un risc pe care mi l-am asumat la acest meci. La nivelul ăsta e destul de greu dacă nu ai un pic de experienţă. A fost un haos la un moment dat în jocul echipei pe care eu îl pun pe seama lipsei de experienţă a jucătorilor. Azi am făcut o repriză a doua mai puţin bună. Se pare că nu putem juca decât o repriză bună. Ideea mea a fost să introduc 7 jucători proaspeţi pentru a câştiga. Eu am văzut dorinţa, dar nu am avut azi limpezimea necesară de a duce acţiunile la bun sfârşit. Am simţit la jucători după meciul cu Spania că s-a creat o tensiune şi cred că aceasta s-a văzut şi în joc azi. La gol nu m-am bucurat pentru că nu l-am văzut, eram întors spre bancă. Voiam să transmit ceva şi nu l-am văzut", a adăugat antrenorul.Cosmin Contra se aşteaptă la noi critici după victoria la limită de duminică seara. "Nu mă surprind criticile. Nu mă surprinde absolut nimic. Probabil că va fi alt val de critici, asta e, când le merităm, le merităm. Presiune e la fiecare meci, acum e şi mai mare pentru că trebuie să câştigăm fiecare meci pe care îl mai avem. Iar ca să devii un antrenor şi mai bun, trebuie să faci faţă tuturor situaţiilor", a mai spus Contra.Selecţionata de fotbal a României a învins reprezentativa Maltei cu doar 1-0 (0-0), duminică seara, pe Stadionul ''Ilie Oană'' din Ploieşti, în Grupa F a preliminariilor EURO 2020. Prima reprezentativă ocupă locul 3 în clasamentul Grupei F, cu 10 puncte după 6 partide. Următoarele meciuri vor avea loc luna viitoare, cu Insulele Feroe pe 12 octombrie, în deplasare, şi în 15 octombrie, cu Norvegia, la Bucureşti.AGERPRES (A-editor: Marius Ţone, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * Fotbal: România - Malta 1-0, în preliminariile EURO 2020