SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 9 septembrie

01:30

Selecţionerul echipei naţionale a Maltei, Raymond Farrugia, a declarat, duminică seara, într-o conferinţă de presă, că este foarte dezamăgit de înfrângerea cu 1-0 suferită în faţa României, precizând că jucătorii săi meritau un punct după prestaţia din acest meci.El a mulţumit fanilor români pentru că i-au aplaudat la finalul întâlnirii pe jucătorii săi."Sunt dezamăgit, foarte dezamăgit de rezultatul de azi. După jocul pe care l-am arătat azi consider că meritam un punct. Cred că azi am surprins foarte multă lume. Dar am pierdut, iar înfrângerea e înfrângere. Prestaţia jucătorilor noştri a fost una de nivel înalt azi. Randamentul a fost maxim până la sfârşitul celor 90 de minute, iar în aceste condiţii nu poţi cere mai mult. Ce putem face mai mult totuşi? De când am venit eu aici lucrurile se schimbă. Avem jucători tineri, avem un proiect, dar este nevoie de timp. Nu se poate să avem rezultate peste noapte. Iar eu consider că după un an am progresat destul de mult. Când vezi la sfârşitul acestui meci cum suporterii români ne aplaudă şi ne mulţumesc pentru jocul arătat este fantastic. Suntem mândri de acest lucru, mai ales că am jucat în deplasare cu o echipă importantă aşa cum este cea a României. În numele jucătorilor, a echipei Maltei şi a întregului staff vreau să mulţumesc fanilor români pentru că au apreciat prestaţia noastră din această seară. Este ceva fantastic pentru noi, mulţumesc încă o dată", a spus Farrugia."Nu putem bate România după un an şi ceva, ne va lua timp. Dar schimbarea se vede, jocul de azi ne dovedeşte că merită să credem în jucătorii noştri. Suntem o ţară mică, dar vom lupta împotriva oricui pentru ca la final să fim fericiţi. În trecut, naţionala Maltei a terminat întotdeauna în preliminarii pe ultimul loc. Aşa că obiectivul nostru este cu siguranţă să câştigăm cu Insulele Feroe sau să facem egal pentru a nu mai încheia pe ultimul loc al grupei. După un an de când sunt aici, dacă nu mai terminăm pe ultimul loc, este un progres important pentru Malta. Ar fi o premieră pentru fotbalul maltez", a adăugat tehnicianul.Raymond Farrugia este de părere că România are în continuare şanse de calificare la EURO 2020. "România are jucători fantastici. Are câţiva tineri foarte buni precum Puşcaş şi Hagi. Dar când introduci tineri, în special într-o echipă precum a României, are loc o mare schimbare. De aceea este nevoie de răbdare. Dar consider că România are şanse la calificare, următorul meci îl are cu Insulele Feroe şi o victorie o aduce foarte aproape. România, cu tinerii pe care îi introduce acum, are un viitor foarte frumos", a precizat el.Selecţionata de fotbal a României a învins reprezentativa Maltei cu doar 1-0 (0-0), duminică seara, pe Stadionul ''Ilie Oană'' din Ploieşti, în Grupa F a preliminariilor EURO 2020. Prima reprezentativă ocupă locul 3 în clasamentul Grupei F, cu 10 puncte după 6 partide. Următoarele meciuri vor avea loc luna viitoare, cu Insulele Feroe pe 12 octombrie, în deplasare, şi în 15 octombrie, cu Norvegia, la Bucureşti.AGERPRES (A-editor: Marius Ţone, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * Fotbal: România - Malta 1-0, în preliminariile EURO 2020 * Fotbal: Contra - M-au deranjat ocaziile Maltei, vor fi schimbări după aceste jocuri, analiza va fi la sânge