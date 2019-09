Studiu privind adolescenţii şi reţelele sociale: „Părinţii să găsească modalităţi de a-şi sprijini mai bine copiii atât în ​​viaţa lor offline, cât şi în cea online“

06:45

Arheologii au descoperit un obiect antic ciudat, împodobit cu monede wushu chinezeşti, îngropat cu trupul unei femei, într-un mormânt despre care se crede că are peste 2.100 de ani, pe o mică insulă din Republica rusă Tuva, cunoscută sub numele de "Atlantida Rusă" deoarece se află sub apă în cea mai mare parte a anului, fiind accesibilă doar în lunile mai şi iunie.