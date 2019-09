Sfânta Ana, zi de mare sărbătoare. Ce nu ai voie să faci astăzi

14:00

Accidentul grav produs de fiul șefului LPF a lăsat în spate o familie îndoliată, din Chitila. Mario Iorgulescu a pierdut controlul mașinii sale,a intrat pe contrasens și a făcut praf autoturismul condus de Dany Vicol. Medicii nu au mai putut să-l salveze pe tânărul de 24 de ani. Mario Iorgulescu, aflat la volanul unui Aston […] The post El este tânărul care a murit în urma accidentului produs de Mario Iorgulescu! Dany avea 24 de ani și două fetițe la care abia aștepta să ajungă appeared first on Cancan.ro.