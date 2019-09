Vârful care acum 4 etape a răpus FCSB vine la GSP Live! Urmărește emisiunea integrală AICI

06:10

Rafael Nadal (33 de ani, 2 ATP) a devenit campion pentru a patra oară în carieră la US Open după o finală memorabilă câștigată în 5 seturi fața rusului Daniil Medvedev. A fost 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4, după patru ore și 54 de minute de tenis incredibil. Legendarul tenismen spaniol și-a trecut în palmares cel de-al patrulea său titlu la US Open și cel de-al 19-lea per total în turneele de Mare Șlem, fiind acum la doar unul distanță de Roger Federer (20). ...