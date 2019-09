ANM, mesaj nou de vreme severă imediată. Care sunt zonele afectate de codul galben

14:50

Mario Iorgulescu, fiul președintelui LPF Gino Iorgulescu, implicat într-un accident rutier la ieșirea din Capitală, e în stare gravă la Terapie Intensivă la Spitalul Elias, fiind intubat și ventilat mecanic, au fost ultimele informații apărute în presă. Însă, se pare că starea de sănătate este mult mai gravă, surse din spital susțin că Mario Iorgulescu […]