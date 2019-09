Noi imagini cu Sorina în prima zi de şcoală, în America. Fiica asistenţilor maternali i-a transmis un mesaj emoţionant

17:40

Soția afaceristului, Valentina Pelinel, este cea care a publicat prima imagine cu gemenele lor. Ea a ales să facă asta azi, pentru că micuțele își sărbătoresc onomastica. Micuțele au șapte luni și au venit pe lume în luna martie a acestui an. Tatăl lor, Cristi Borcea, se află după gratii, având de executat cinci ani