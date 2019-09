Jurnalul de economie, cu Daniel Apostol. Ce ar fi dacă impozitul ar fi diferit în industria fondurilor de investiții

Ce-ar fi daca impozitul ar fi diferit in industria fondurilor de investitii? Numarul investitorilor din industria fondurilor de investitii este relativ redus raportat la alte tari din Europa, in conditiile in care...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3