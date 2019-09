Gestul scandalos pe care l-ar fi făcut o femeie la nunta fiului - FOTO

10:20

Deşi naţionala României a învins, duminică, pe stadionul ”Ilie Oană” din Ploieşti, Vlad Chiricheş a declarat, citat de ProSport, că jocul echipei a fost unul slab: ”Din păcate, nu am reuşit să marcăm mai mult şi asta a pus foarte multă presiune pe noi. Băieţii de la U21 au făcut meciuri foarte bune şi ne bucurăm să îi avem alături. Dar, trebuie să acceptăm criticile, nu am făcut un joc bun deloc, trebuie analizat şi la următoarea selecţie să jucăm mult mai bine. Am mare încredere în acest grup,...