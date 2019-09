Motivul pentru care Silviu Biriș a luat calea bisericii: “Pot deveni preot dacă mă fac călugăr”

18:10

Un bărbat în vârstă de 79 de ani din Rădăuți, județul Suceava, a murit după ce a căzut într-o tufă de trandafiri. În cădere, bărbatul și-a provocat multe zgârieturi adânci. Bărbatul a vrut joi să meargă la toaleta din curte, dar în drum s-a împiedicat și a căzut în trandafiri, a informat suceavanews.ro. Soția sa l-a […]