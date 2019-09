Andrei venise din Anglia să-și vadă copiii începând școala. A fost ucis, cu sânge rece, chiar în fața casei sale: „Cu ultimele forțe, a încercat să ajungă la soție”

14:10

Ca-n fiecare an, Carmen Iohannis a participat la deschiderea noului an scolar, in Sibiu. Asta pentru ca, desi e prima-doamna a tarii, sotia lui Klaus si-a pastrat locul la catedra. Ea a participat, asadar, la festivitatea de deschidere si si-a luat in primire mult iubitii elevi.