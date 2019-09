Câți ani are mireasa acestui bărbat de 83 de ani din Iași. Ofițerul de la Starea Civilă a crezut că nu vede bine. FOTO

08:50

Fiul unui afacerist din județul Gorj se află în stare extrem de gravă, după ce s-a aruncat în cap într-o piscină aproape goală. Bogdan participase la o nuntă, iar spre final invitații s-au aruncat în piscină. Doar că toți au sărit în picioare, mai puțin tânărul de 27 de ani care s-a aruncat în cap. […] The post Fiul unui afacerist din Târgu Jiu s-a aruncat în cap într-o piscină goală. Tânărul este în comă appeared first on Cancan.ro.