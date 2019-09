Cifre alarmante: O persoană se sinucide la fiecare 40 de secunde la nivel mondial. România, sub media globală

16:00

„La ce am convenit? După discuţii multiple cu Gazpromul şi cu Putin am convenit ca de la 1 octombrie reducerea la gazele naturale să fie deja de 10-15 dolari la 1000 metri cubi, iar mecanismul, care urmează să fie pus la punct de Moldovagaz şi Gazprom ne permite ca în acest an să nu fie majorat preţul la gaze pe intern. În acest an, nu majorăm tarifele la gaz, iar în anul viitor, ţinând cont de ceea ce am convenit, de la 1 ianuarie preţul ar putea să fie cu 40/50 de dolari la 1000 de metri cubi...