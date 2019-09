Lionel Messi, cel mai bine plătit sportiv în 2019

11:20

Gheorghe Dincă are o avere deloc de neglijat, chiar dacă el umbla și arăta ca un cerșetor. Recent, o informație a șocat opinia publică, conform căreia criminalul din Caracal ar fi avut o amantă, persoană publică. În urmă cu o lună de zile, Alexandru Cumpănașu a depus o plângere penală pe numele unei judecătoare influente […] The post Cine a fost amanta lui Gheorghe Dincă. Femeia este persoană publică appeared first on Cancan.ro.