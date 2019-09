Becali l-a ”zburat” de la echipă, iar acum vrea titlul în Liga 1! Anunţul jucătorului de 1.3 milioane de euro

16:20

Bianca Andreescu, proaspăta campioană de la US Open, după ce a învins-o pe Serena Williams, cu scorul de 6-3, 7-5, le-a transmis mulţumiri fanilor din România. Jucătoarea canadiană de origine română le-a transmis susţinătorilor din România, prin intermediul canalului Romanian TV of NY, că le mulţumeşte pentru tot sprijinul acordat. ”Mulţumesc pentru toţi oamenii din România. Mulţumesc că m-aţi susţinut, nu doar aici la US Open, ci mereu. Mulţumesc mult”, a spus Bianca în limba română, întâmpinân...