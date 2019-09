CAMPIONATUL MONDIAL DE BASCHET // S-au decis sferturile de finală: SUA, duel-șoc cu Franța » Revelația Cehia s-a calificat dramatic

16:00

Bianca Andreescu (19 ani, 5 WTA) le-a transmis românilor un mesaj în limba română după ce a învins-o pe Serena Williams în finala de la US Open, scor 6-3, 7-5. Sportiva născută în Canada, care are origini românești, le-a adresat un mesaj românilor prin intermediul postului de televiziune Romanian Televison of New York. Bianca a fost foarte naturală și n-a ezitat să ceară ajutorul când s-a încurcat la un cuvânt. „Mulțumesc pentru toți oamenii din România. ...