Un magazin românesc din Foggia a fost incendiat!

17:10

Bianca Andreescu (19 ani), canadianca de origine română a povestit cum a ajuns să câștige primul titlu de Grand Slam din carieră, la US Open, în finala dina cest an cu Serena Williams. Totul a început ]n 2015, după ce sportiva a câștigat turneul pentru junioare "Orange Bowl". CNN scrie că un cec fals a […] Post-ul CNN: Cum a câșțigat Bianca Andreescu US Open cu ajutorul unui cec fals apare prima dată în Libertatea.