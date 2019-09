SCANDALOS! Adolescentă bătută cu pumnii și picioarele de mai mulți copii într-un parc din București

12:10

Tragedie incomensurabilă în familia Vicol, după ce băiatul lor a murit în accidentul de circulație provocat de Mario Iorgulescu. Dany Vicol se întorcea de la un priveghi și a încetat din viață chiar de ziua mamei sale. Unchiul lui Dny Vicol a declarat că tânărul a murit pe loc, orice încercare de resuscitare fiind tardivă.