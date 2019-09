ROMÂNIA - MALTA 1-0 // Ilie Dumitrescu, necruțător cu selecționerul Cosmin Contra: „Nu accept scuza asta! Trag un semnal de alarmă. Așa nu câștigăm următoarele meciuri”

19:10

În urmă cu patru ani, adolescenta Bianca Andreescu (19 ani, 5 WTA) își făcea cadou premiul pentru câștigarea US Open, pe un cec fals. Canadianca și-a împlinit visul în 2019, după o finală cu Serena Williams (37 de ani, 9 WTA), scor 6-3, 7-5.„După ce am câștigat Orange Bowl în 2015 am simțit că pot face lucruri importante în tenis. Așa că am luat un cec și am scris suma destinată câștigătoarei din acel an. ...