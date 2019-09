Scandal monstru între Meghan Markle și regina Marii Britanii! Totul a plecat din cauza Biancăi Andreescu

14:30

Prima zi de școală aduce în fiecare an emoții și noi începuturi pentru copii, dar și cheltuieli pentru părinți. Românii se străduiesc să le asigure copiilor lor toate cele necesare, în noul an școlar. stfel, cheltuielile pentru noul an școlar cresc odată cu trecerea copiilor dintr-un ciclu școlar în altul. Dacă pentru un preșcolar bugetul […] The post Studiu: Românii cheltuiesc mai mult de jumătate din salariu pentru cheltuielile de început de an școlar appeared first on Cancan.ro.